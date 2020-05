Cecilie Jacobsen forrest og Steffen Jørgensen bag hende omgivet af personale glæder sig til at genåbne Restaurant Toldboden i næste uge. Foto: Allan Nørregaard

Gæsterne kimer til Toldboden

Restaurant Toldboden i Frederikssund glæder sig til at genåbne. Restauranten ved vandet i bymidten åbner ikke på mandag, men på tirsdag eller torsdag.

- Allerede dagen efter, at Mette Frederiksen bekendtgjorde, at landets restauranter må genåbne mandag den 18. maj, begyndte kunderne at ringe. Rigtig mange vil gerne ud og spise, og det glæder os meget, siger Cecilie Jacobsen.