Gadeteam holder sidste skoledagsfest igen i år

- Vi har et indtryk af, at de unge mennesker synes, at det er sjovt. Siden der vil komme unge fra forskellige skoler, er der mulighed for at være sammen med nogen, man måske har mødt i byen, som man ikke går i skole med. Vi gør det også for at undgå, at de unge tager på for eksempel Bakken, hvor der kan være fare for lommetyveri eller slåskampe, så det er også for at skabe nogle trygge rammer, siger han.