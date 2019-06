Se billedserie Foto: Casper Suk Thorlacius

Gade på gaden til de sidste krampetrækninger

Frederikssund - 03. juni 2019 kl. 11:07 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En lang og hård valgkamp synger snart på sidste vers, men kampen om stemmerne til onsdagens folketingsvalg fortsætter til det sidste for Venstres Hans Andersen, som mandag formiddag var på gaden for at møde vælgerne og slå et slag for en personlig stemme. Det gjorde hans i selskab med tidligere forsvarsminister og nyvalgt Europa-parlamentsmedlem og partifælle Søren Gade, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- De sidste dage op til valget handler om at tale for, at vælgerne stemmer lokalt og gerne personligt. Det er så vigtigt for Frederikssund, at vi har en stemme på Christiansborg. En stemme, som arbejder for lokale sager som for eksempel infrastruktur, siger Hans Andersen.

- Jeg tror, at nogle undervurderer betydningen af have en lokal i Folketinget. Det betyder noget, at der er en, der slås for de lokale sager, for tingene kommer ikke af sig selv, supplerer Søren Gade.

Nogle af de vælgere, som makkerparret mødte i gågaden mandag var blandt andre Bon og Steen Bjerg fra Kirke Hyllinge.

De har allerede bestemt sig for, hvor de vil sætte deres kryds, men for dem betød det alligevel noget at møde politikerne.

- Helt generelt betyder det noget, at politikerne er synlige, og at man kan møde dem, stille spørgsmål og få nogle svar. Det personlige møde er vigtigt for mig, siger Steen Bjerg og tilføjer:

- Og at det så var Søren Gade, der var med rundt, gjorde mig bare mere interesseret, fordi jeg kender ham fra tv og altid har syntes, han virker ordentlig.