Fup: Udgav sig for at være bankmand

Omkring klokken 19 søndag aften modtog Nordsjællands Politi tre af hinanden uafhængige anmeldelser, herunder fra Frederikssund. Her var anmelderne blevet ringet op af et for dem ukendt telefonnummer, hvor en mand i den anden ende af røret udgav sig for at være fra et pengeinstitut.

Her påstod han, at der uretmæssigt var ved at blive hævet 25.000 kroner fra deres konto, og at de i fællesskab kunne sætte en stopper for det, hvis han fik udleveret de relevante personlige oplysninger om anmelderne.

De tre borgere valgte alle klogelig at afbryde opkaldet. Det meddeler Nordsjællands Politi i døgnrapporten.