Fuld mand kørte uden kørekort

Da Nordsjællands Politi klokken 17,15 tirsdag eftermiddag stoppede en 44-årig mandlig bilist fra Frederikssund på Dyrlægegårds Allé syd for bymidten i Frederikssund, viste det sig, at manden kørte bil, selvom han ikke har retten til at køre bil.

Manden blev bedt om at puste i alkometeret, og alkometeret slog ud over det tilladte. Manden blev derfor sigtet for kørsel uden førerret samt for spirituskørsel.