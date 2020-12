Se billedserie Det var ventet, at anlægsarbejdet på Kronprinsesse Marys Bro ville have en negativ effekt på fuglelivet i og omkring Roskilde Fjord i tre-fire sæsoner. Men det har vist sig ikke at være tilfældet, konkluderer Vejdirektoratet. Foto: E.M. Jacobsen

Send til din ven. X Artiklen: Fuglelivet trives i fjorden trods ny bro Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fuglelivet trives i fjorden trods ny bro

Frederikssund - 01. december 2020 kl. 10:14 Kontakt redaktionen

Fuglene trives godt omkring Roskilde Fjord og gjorde det også under anlæggelsen af Kronprinsesse Marys Bro, skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse på baggrund af en ny rapport fra WSP Danmark A/S (tidligere Orbicon A/S).

Roskilde Fjord er udpeget som fuglebeskyttelsesområde af hensyn til en række arter af ynglende og rastende fugle. Dermed indgår fjorden i det internationale Natura 2000 netværk. Derfor skulle Vejdirektoratet være ekstra påpasselige i forbindelse med anlæg af Kronprinsesse Marys Bro ved Frederikssund.

Og en ny undersøgelse, der ifølge Vejdirektoratet er uvildig, viser, at den opgave er lykkedes, lyder det i pressemeddelelsen: Fuglelivet omkring fjorden trives og har det godt.

- Der er foretaget fugletællinger i området i seks sæsoner - to gange før anlægsarbejdet gik i gang, to gange under anlægsarbejdet og to gange efter broen stod færdig. Fugletællingerne viser, at anlægsarbejdet og broens tilstedeværelse indtil videre har haft en meget lille eller ingen indflydelse på fuglenes antal og fordeling i optællingsområdet, siger Agnete Jørgensen, biolog i Vejdirektoratet, i pressemeddelelsen.

Roskilde Fjord og området omkring Kronprinsesse Marys Bro har stor betydning for især blishøne, pibeand, knopsvane, gråand, ederfugl og hvinand. Arternes relative fordeling gennem de seks optællingssæsoner har været stort set den samme, både før, under og efter anlægsperioden.

I projektets VVM-redegørelse forventede man, at anlægsarbejdet ville have en negativ effekt på fuglelivet i og omkring Roskilde Fjord i tre-fire sæsoner. Dels på grund af forstyrrelser og støj fra maskiner og øget sediment i vandet med heraf følgende påvirkning af fuglenes fødekilder. Det har dog vist sig ikke at være tilfældet, konkluderes det i pressemeddelelsen.

- Den sammenfattende rapport fra vores rådgiver viser, at påvirkningen af anlægsarbejdet ikke har været så markant, at det har givet sig udslag i store ændringer i fuglenes fordeling i fjorden, og det er vi naturligvis både rigtig glade for og tilfredse med, siger Agnete Jørgensen.

Eneste undtagelse fra det generelle billede gælder pibeand, hvor der er observeret en faldende tæthed i området omkring broen i anlægsperioden. En nærmere analyse af pibeandens tilstedeværelse bekræfter dog ikke, at dette specifikt kan tilskrives anlægsarbejderne eller broens tilstedeværelse.

Samme rådgiver har undersøgt forekomster af flora og fauna blandt andet af ålegræs i Roskilde Fjord både før, under og efter anlæg af Kronprinsesse Marys Bro.

- Her viser de opfølgende undersøgelser i 2020, at påvirkningen i området var midlertidig og at omfanget af påvirkningen kun var lokalt omkring byggepladsen. Vores rådgiver vurderer, at der er sket en naturlig reetablering, hvorved området er blevet genkoloniseret af flora og fauna. Det er dejligt, at vi har kunnet bygge Kronprinsesse Marys Bro uden at genere natur og dyr, slutter Agnete Jørgensen.