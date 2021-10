Frygter covid-19: Politikere slipper for rådhusdemonstration

Frygter smitte

- Et par os har sygdomme, der gør, at vi får immundæmpende medicin, hvilket nedsætter vores immunforsvar væsentligt. Da det samtidig er otte-ni måneder siden, at vi blev vaccineret mod covid-19, er vi blevet opfordret af vores læger til at gå i flyverskjul og passe godt på os selv indtil et par uger efter, vi har fået stik tre. Det råd lytter vi til, og derfor kan vi ikke arrangerer happeningen på onsdag, uddyber Janne Gensch Degn beslutningen om at aflyse happeningen foran rådhuset.