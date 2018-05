SOS Børnebyerne samler søndag ind til at sikre trygge hjem med kærlige forældre til børn over hele verden. Foto: Mette Schmidt

Frivillige samler ind til hjem til børn

Frederikssund - 06. maj 2018 kl. 09:12 Af Casper Suk Thorlacius

Søndag den 6. maj samler frivillige i SOS Børnebyernes lokalgruppe i Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby penge ind for at give forældreløse og udsatte børn et nyt og kærligt hjem. Men der er stadig mange ledige ruter i området, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Børnebyerne arbejder for, at alle børn kan vokse op i trygge rammer, komme i skole og beholde familie og venner.

- Sidste år var vi fire fra Frederikssund lokalgruppe, der besøgte børnebyer i Laos og Cambodia. Det var en fantastisk oplevelse at se, hvilken forskel Børnebyerne gør, og opleve, at indsatsen virkelig nytter. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt giver et nap med, siger gruppens formand Jens Pilegaard Hansen og fortsætter:

- Ved at bruge blot to timer af søndagen kan man være med til at ændre et helt liv for et udsat barn og det er super nemt. Man vælger sin egen rute og får bøtten sendt til døren.

Sidste år samlede frivillige indsamlere hele 5,5 millioner kroner ind til at sikre trygge hjem med kærlige forældre til børn over hele verden. Er man interesseret i en rute, kan man melde sig som indsamler på telefon 3373 0233 eller på www.sosindsamling.dk, hvor man selv vælger, hvor i byen man gerne vil samle ind.