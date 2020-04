Jeg tager gerne en arbejdsuge på 100 timer, smiler Zuzette Dibber, der er klar til at ordne kundernes hår i sin salon Hair by Dibber i Frederikssund fra på mandag. Foto: Privatfoto

Frisør genåbner: Klar til klippe-rekord

En frustreret frisør har fortalt i Frederiksborg Amts Avis, at regeringens tvangslukning af hendes frisørsalon Hair by Dibber på Havnegade i Frederikssund kostede hende dyrt.

Nu er det en glad salonejer, der fortæller, at hun glæder sig til at komme i gang igen, efter at regeringen nu har valgt at genåbne mange af landets liberale erhverv, herunder landets frisørsaloner.