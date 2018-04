Så er starten gået på Færgelundsløbet 2018. Med startnummer 330 er det Jens Grønbek, der vandt 6,6 km distancen hos herrerne og med nummer 238 er det Kent Nørmark, der vandt 4,4 km distancen hos herrerne. Foto: Ulf Dannemand

Frisk forårsløb med 120 motionsløbere

Frederikssund - 02. april 2018 kl. 17:40

Det forårslune vejr lod vente på sig, men det holdt ikke lige omkring 120 motionsløbere i alle aldre tilbage, da Fjordløberne skærtorsdag inviterede til det traditionsrige motionsløb, Færgelundsløbet, i bakkerne omkring Schweizerhuset, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det var en vejrmæssig særlig frisk udgave af Færgelundsløbet, der fandt sted i år, hvor deltagerne efter løbet derfor havde et særligt behov for at varme sig med varm kakao og boller.

- Vi havde selvfølgelig håbet på lidt lunere forårsløbevejr, men når det nu ikke kunne være anderledes i dette års udgave af Færgelundsløbet, er vi glade for, at næsten 120 deltagere, heriblandt 26 børn, havde lyst til at indlede påsken med at få lidt sved på panden, fortæller Fjordløberne formand Torben Hansen.

Med afviklingen af Færgelundsløbet har den lokale løbeklub i Frederikssund for alvor taget hul på løbesæsonen.

Blandt de yngste deltagere til og med 14 år, der skulle løbe 2,2 km, vandt Marie Gade Strøyer Andersen hos pigerne i tiden 11:06, mens hendes bror Laurits løb på hurtige 8:38 og vandt hos drengene.

Deltagerne over 45 år skulle løbe to omgange på i alt 4,4 km og her vandt hos kvinderne Malene Munkholm i tiden 18:05, mens Kent Nørmark løb på 16:13.

Dagens længste distance på 6,6 km på den lidt kuperede rute i Færgelunden blev hos kvinderne vundet af Kristine Vestorp Larsen for andet år i træk i tiden 33:01, mens den lokale triatlet Jens Grønbek sejrede hos herrerne for tredje år i træk med tiden 24:37.