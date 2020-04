Friplejehjem kan blive årets sundhedsbyggeri

- Coronakrisen har mindet os alle om, hvor vigtigt det er med et veludrustet, men også velindrettet sundhedsvæsen. Og vi skylder alle dem, der har deres daglige gang på landets hospitaler, sygehuse og plejehjem m.m., at faciliteterne er endnu bedre gearet til lignende situationer fremadrettet - og at patienter, personale og pårørende får de bedst mulige rammer, uanset om der er tale om akutte, lindrende, rådgivende, eller plejekrævende behov, skriver Nohrcon i pressemeddelelsen, hvor virksomheden forklarer, at det er vigtigere end nogensinde før at sætte ekstra fokus på de nye, funklende og velfungerende sundhedsbyggerier rundt omkring i landet, så de kan tjene som eksempel for andre.