Friplejehjem har fået ny leder

- Grundlæggende betyder det mindre for mig, om jeg er offentligt eller privat ansat. Jeg er mere optaget af, at Lærkevej er et friplejehjem. Friplejeloven fra 2015 betyder, at vi kan tilbyde beboerne tillægsydelser som for eksempel wellness eller andre pleje og velfærdsydelser. Vi skal både drive et traditionelt plejehjem, men også udvikle særlige løsninger og tilbud til beboerne ud fra deres ønsker og behov. Den udvikling synes jeg er vildt spændende at stå i spidsen for, siger Britt Holmgaard.