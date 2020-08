Friplejehjemmet Lærkevej er solgt til kapitalfond. Vel at mærke ejendommen, hvori beboerne bor, og hvor Attendo står for plejen. Pressefoto

Friplejehjem drives videre af Attendo

Torsdag skrev Frederiksborg Amts Avis, at Scandinavian Property Development har solgt friplejehjemmet Lærkevej til kapitalfonden Nordic Horizon, og at Attendo, der driver plejehjemmet, fortsætter med driften.

I den forbindelse vil Pernille Søndergaard, der er Regional Deputy Director i Attendo gerne præcisere, at »ejeren af ejendommen intet har med driften af plejehjemmet at gøre.«

Pernille Søndergaard skriver i en mail til redaktionen, at »Attendo har en langsigtet lejekontrakt, og den fortsætter naturligvis uændret, selv om ejendommen nu ejes af et andet selskab. Der er derfor ingen forskel for vores beboere, medarbejdere, pårørende eller for kommunen...«