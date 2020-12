Frederikssund vil tiltrække tilflyttere - målet er 65.000 borgere i 2050

I et udkast til en ny bosætningsstrategi, som Udvalget for By og Land drøftede mandag, har Frederikssund Kommune sat en målsætning om, at indbyggertallet skal stige til 54.000 i 2032 og 60.000 i 2050. Foto: AdobeStock Foto: feliks szewczyk/pikselstock - stock.adobe.com

En ny strategi for tilflytning til kommunen er på vej

Frederikssund - 10. december 2020

I de senere år er der flyttet flere mennesker til Frederikssund Kommune, end der er flyttet væk, og ved årets begyndelse lød indbyggertallet på 45.228. Står det til politikerne i Frederikssund Kommune, skal der gerne acceleration på tilflytningen. I et udkast til en ny bosætningsstrategi, som Udvalget for By og Land drøftede mandag, har kommunen sat en målsætning om, at indbyggertallet skal stige til 54.000 i 2032 og 60.000 i 2050.

Udvalget valgte imidlertid at ændre den målsætning på mødet til udelukkende at være 65.000 borgere i 2050.

"Vi valgte at sløjfe delmålet om de 54.000 i 2032, da det ikke er særligt langt ude i fremtiden i tilflytningsøjemed. Til gengæld valgte vi at løfte ambitionen for 2050. Vi har fokus på den langsigtede tilflytning," siger Hans Andersen (V), der er formand for Udvalget for By og Land.

Bosætningsstrategien skal nu drøftes i de øvrige politiske udvalg, inden den sendes i fire ugers offentlig høring og sidenhen skal godkendes endeligt af byrådet. Efter planen i maj 2021.

Bosætningsstrategien, der har fået navnet Fjordlandet - Tæt på natur og by, sætter spot på en række styrkepunkter ved Frederikssund Kommune, herunder naturen, lokalsamfundene og skolerne. Målgruppen, som kommunen gerne vil tiltrække, er de 25-40-årige.

- I vores analyser kan vi se, at det i forvejen er børnefamilier, der flytter til Frederikssund, så vi mener, at det giver god mening at have fokus på denne gruppe, siger Lars Jepsen (A), der er næstformand i Udvalgt for By og Land.

Især de 25-40-årige Og netop de 25-40-årige kan blive en ressource for kommunen, tilføjer Hans Andersen.

- Hvis vi også i fremtiden skal blive ved med at levere god velfærd, så kræver det, at vi bliver nogle flere borgere, der bidrager med vækst og handel. De 25-40-årige er en gruppe borgere, som er med til at skabe liv i lokalsamfundene, og som er med til at skabe visioner for kommunen, siger Hans Andersen.

Frederikssund er imidlertid ikke den eneste kommune, der gerne vil have fat i de 25-40-årige. Der er rift om de ressourcestærke borgere fra hovedstaden, og flere kommuner vil gerne markedsføre lige netop deres område som et familievenligt og naturnært alternativ til storbyen. Mest opsigtsvækkende var Helsingør Kommune, der i 2017 var fremme med en viral reklamevideo om en Vesterbro-hipster, der overvinder sin frygt for at forlade Vesterbro og opdager, at der i Helsingør er både flot natur og god kaffe.

Hans Andersen mener nu dog, at Frederikssund har kvaliteter, der adskiller kommunen fra andre Nordsjællandske Kommuner.

- Der er selvfølgelig flere kommuner, der kan tilbyde nærhed til naturen, men det, der gør os unikke, er blandt andet vores foreningsliv og diversiteten i vores boligformer. Der er både mulighed for at bo i byen og på landet i Frederikssund, og huspriserne er væsentligt lavere end i eksempelvis Hillerød og Helsingør, siger Hans Andersen (V).

Selvom Frederikssund Kommune gerne vil markedsføre sine unikke kvaliteter, er de lokale politikere dog ikke blege for at hente inspiration fra andre kommuner.

Inspiration fra Silkeborg og Odsherred - Vi skal ikke ud og opfinde den dybe tallerken, og derfor har vi været rundt hos eksempelvis Silkeborg, der har haft succes med at tiltrække de unge fra Aarhus. Det skyldes blandt andet, at de har fået en motorvej, siger Lars Jepsen, der sammen med Hans Andersen mener, at infrastruktur som en motorvej til Frederikssund er afgørende for tilflytningen.

Begge er de stærke i troen på, at Frederikssund Kommune i 2050 vil tælle 65.000 indbyggere.