Frederikssund står til at miste 45 millioner kroner

Frederikssund - 31. januar 2020 kl. 19:40 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg er en rasende borgmester.

Sådan lyder reaktionen fra Frederikssund Kommunes borgmester John Schmidt Andersen (V) til den socialdemokratiske regerings udspil til en ny udligningsreform, som, hvis den bliver gennemført, vil koste Frederikssund Kommune 45 millioner kroner hvert eneste år, og beløbet har en virkning, der svarer til 0,48 procent af beskatningsgrundlaget.

- 45 millioner kroner er mange penge ekstra oven i de 100 millioner kroner netto, vi betaler i forvejen, især når vi har siddet og kigget på andre tilsvarende kommuner. Det er helt uforståeligt, man er kommet frem til det her, fastslår John Schmidt Andersen, der kalder det helt vanvittigt, at kommunerne ikke har fået lov til at se, hvordan regeringen er kommet til netop de tal.

Ikke en rig kommune

Frederikssund-borgmesteren peger på, at det kun er omkring halvandet år siden, at den tidligere borgerlige regering kom til den konklusion, at Frederikssund skulle have 70-72 millioner kroner mere om året i udligning.

- Hvordan kan det tal ændre sig så meget? Hovedparten skyldes, at hovedstadsudligningen fjernes helt. Det har jeg været med til at advare imod i styregruppen for »Stop forskelsbehandlingen nu«. I Frederikssund er vi at sammenligne med en mellemfattig jysk landkommune. Men vi er altid blevet sammenlignet med en rig forstadskommune til København, og det holder ikke, siger John Schmidt Andersen, som mener, det er helt vanvittigt, at kommunerne ikke har fået lov til at se understreger, at kommunerne regeringen mener, at Frederikssund bliver straffet, fordi der er mange ældre i kommunen, der er mere raske end i andre dele af landet.

Gennemføres udspillet, vil kommunen skulle spare på den kommunale service eller hæve skatten, som med sine 25,3 procent ifølge borgmesteren er landets 26. højeste, så den bliver den højeste i landet, hvilket han ikke vil være med til.

- Vi vil blive nødt til at kigge på ældreområdet, børneområdet, skoleområdet, vedligeholdelse af veje. Alt muligt vil vi blive nød til at kaste op i luften, siger han, som hæfter sig ved, at Frederikssund med en virkning på 0,48 procent af beskatningsgrundlaget står til at skulle bidrage relativt mere end Københavns Kommunes 0,43 procent.

Dumt at gå uden om V

John Schmidt Andersen vil nu henvende sig til sine kolleger i byrådet for at få dem til at forsøge at påvirke beslutningen i deres respektive partier.

- Jeg skal selv have fat på mine egne partikammerater på Borgen. Venstres partitop mødes på mandag. Vi må håbe, at Venstre skal være en del af den aftale. Venstre har mange borgmesterposter rundt om i landet, og det vil være dumt at gå uden om Venstre i en ny udligningsreform, siger Frederikssund-borgmesteren, som iøvrigt finder det urimeligt at blande en kompensation for tidligere fejl i udligningsordningen vedrørende udlændinges uddannelsesniveau, hvor Frederikssund står til at få 29 millioner kroner i både 2021 og 2022, sammen med en udligningsreform.

- Det er penge, staten skylder de pågældende kommuner, påpeger John Schmidt Andersen.