Se billedserie De går til den. Allan Nielsen (tv), borgmester John Schmidt Andersen og Allan Kristiansen (th) tager første spadestik til en af landets første nybyggede padelhaller. Foto: Henrik Helmer Petersen Foto: Foto: Henrik Helmer Petersen

Send til din ven. X Artiklen: Frederikssund får unik padelhal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Frederikssund får unik padelhal

Frederikssund - 13. oktober 2021 kl. 05:00 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Frederikssund

Frederikssund: Frederikssund får en af landets første nybyggende - og skræddersyede padelhaller med hele seks baner, to loungeområder, omklædningsfaciliteter og eventrum.

Padelsporten er i kraftig opblomstring, og der bliver opført mange udendørs padelbaner. De kan kun bruges i sommerhalvåret.

Der er tre andre padelhaller med indendørs baner i Nordsjælland. To af dem har få baner, og de er alle tre indrettet i eksisterende ejendomme.

Derfor er det også et helt særligt byggeri, som borgmester John Schmidt Andersen (V) tirsdag morgen tog første spadestik til på Centervej 2 i Frederikssund.

Han tog det sammen med Allan Kristiansen og Anders Nielsen, som holder af at spille padel. De er idemændene bag en ny stor - og unik padelhal i industrikvarteret i Frederikssund.

Klar til april Byggeriet ventes at så klar til april. Til en pris af 14 millioner kroner bygges en landets første nybyggede padelhaller med seks indendørsbaner og dertil to loungeområder, omklædningsfaciliteter og et eventrum.

Allan Kristiansen og Anders Nielsen har arbejdet på ideen i et år.

De mødtes for 25 år siden i Værløse Badmintonklub, og for godt et år siden prøvede de at spille padel for første gang.

- Det var rigtig sjovt, også fordi det er relativ let at spille. Meget lettere end tennis, hvor man de første mange gange kan have svært ved at få sendt bolden tilbage over nettet, siger Anders Nielsen.

Populær sport Padel beskrives som 80 procent tennis og 20 procent squash. Bolden ligner en tennisbold, men er blødere og langsommere. Battet er mindre og hårdere end en tennisketsjer, og der spilles i en hal med et lavt net på midten, og hvor vægge af glas må rammes som i squash.

Den nye padelhal i Frederikssund bliver åben for alle.

Det fortæller Allan Kristiansen.

Han arbejder med ejendomsudvikling gennem sit firma Furesø Invest Ejendomme. Anders Nielsen er regnskabsmand med eget regnskabsfirma.

- Vi vil drive hallen, så alle kan bruge den. Der kommer et online bookingsystem. Derudover overvejer vi forskellige arrangementer og mesterskaber, som kan samle padelspillere. Med et eventrum vil selskaber og firmaer også kunne booke baner og laver arrangementer i padelhallen, forklarer Allan Kristiansen.

Fire investorer Hallen bliver 1900 kvadratmeter stor, og den får seks baner, hvoraf den ene bliver en singlebane.

Fire investorer har hver skudt 3,5 million kroner i byggeriet af selve ejendommen. 14 million kroner i alt.

Dertil investerer Allan Kristiansen og Anders Nielsen selv i det indendørs, baner og alle faciliteter.

Ideelt i industrikvarter Borgmester John Schmidt Andersen er glad på borgerne og kommunens vegne.

- Padel er på rekordtid blevet en meget populær sport. Vi har baner i Jægerspris og baner på vej i Skibby. Det er udendørs baner. Det er rigtig godt også at få indendørs baner i en hal, fastslår John Schmidt Andersen, der også siger:

- Jeg har undervejs talt med Allan Kristiansen og Anders Nielsen om, hvorvidt hallen skulle ligge i vores nye Idrætsby. Men dilemmaet har været, at en padelhal er særlig. Den kan ikke bruges til andet sport. Og hvad nu, hvis interessen for sporten er dalet om en række år. Hvad skulle der så ske med hallen i Idrætsbyen. Allan og Anders og jeg er enige om, at det er ideelt at opføre hallen i industrikvarteret, forklarer John Schmidt Andersen.

Kan nedlægges Allan Kristiansen og Anders Nielsen nikker og forklarer:

- Hallen bliver bygget sådan, at skulle interessen for padel dale om nogle år, kan indmaden pilles ud, og hallen kan blive en almindelig industrihal. På den måde er ejendommen fremtidssikret, hvilket investorerne også er glade for.