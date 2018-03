Frederikssund Oaks tog idrætspris

- Som klub er vi meget glade og stolte over, at kommunen anerkender os. Det var jo vores seniorhold, der blev hædret for at rykke op i National Ligaen, men jeg ser det også som en klubpris, for det er en fælles indsats, siger klubbens formand, Michael Brøndum Hansen, der tilføjer, at intet af det havde kunne lade sig gøre uden de mange frivillige, forældre og tilskuere, der støtter footballklubben.