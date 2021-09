Frederikssund: Ny direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed

"Jeg glæder mig meget til at lære organisationen, medarbejderne og Byrådet at kende og ser frem til at bruge mine erfaringer til at gøre en forskel i udviklingen af Frederikssund Kommune. Kommunens arbejde med strategien "Sammen om Frederikssund" er meget spændende, og jeg ser frem til at blive en del af dette arbejde.

Som direktør vil jeg glæde mig til at være med til at udvikle Frederikssund Kommune som en attraktiv arbejdsplads, hvor der samarbejdes om udvikling og forbedring af opgaveløsningen til gavn for borgerne og virksomhederne, siger Mie Helene Andresen.