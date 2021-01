Frederikssund Kulturhavn skal boble af liv

Frederikssund er kommet et skridt nærmere at få et enestående havnebad med bademuligheder sommer og vinter. Frederikssund Havn er i den forbindelse på vej til at blive omdøbt til Frederikssund Kulturhavn. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Da politikerne mødtes onsdag aften - online - på januar måneds byrådsmøde i Frederikssund, sagde de som noget af det første ja til at få udarbejdet et udbudsmateriale til et konkret projekt, som entreprenører og byggefolk om nogle måneder kan byde på.