Cecilie Ryhl Olsson og Ole Frimann er Frederikssund Kommunens nye naturvejledere. Begge er enige om, at der ligger masser af naturperler, klar til at blive udforsket af kommunens børn og unge. Foto: Birgitte Masson

Send til din ven. X Artiklen: Frederikssund Kommune skruer op for naturformidlingen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Frederikssund Kommune skruer op for naturformidlingen

'Nysgerrigheden skal være det drivende element hos børn og unge.' Sådan lyder det fra kommunens nye naturvejledere Cecilie Ryhl Olsson og Ole Frimann

Frederikssund - 08. juli 2021 kl. 15:06 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Flagermusen ser dårligt, men hvordan kan den så jage om natten? Hvorfor lægger markfirbenet sine æg på solrige skrænter? Hvordan dufter sommeren? Store spørgsmål om små dyr eller fænomener vi ikke tænker nærmere over, fordi vi har vænnet os til, at sådan er det bare, melder sig helt naturligt, når man som barn får lov til at bevæge sig frit rundt i naturen.

Det er denne undren og spørgelyst, som Frederikssund Kommunes nye naturvejledere Ole Frimann og Cecilie Ryhl Olsson skal være med til at pirke til. Noget, de primært vil gøre, ved at klæde de voksne i kommunens daginstitutioner og skoler på, så de sammen med børnene kan dykke ned i naturens forunderlige verden, og måske finde svar på de spørgsmål som dukker op.

Der tages udgangspunkt i Krible Krable universet, som er udviklet i samarbejde mellem Naturvejledning Danmark og DR Ramasjang. Mikroforskerne hedder forløbet for de yngste, Skjoldungerne er for eleverne på mellemtrinnet, og Fjordforskerne for de ældste.

"Hvis vi skal have det her til at fungere, er det vigtigt, at vi leger undervisningen ind hos børnene. De skal forundres," slår Ole Frimann fast, det er ham, som skal formidle indsatsen i kommunes daginstitutioner og specialtilbud.

Skal have indarbejdet kulturen "Det er en stor og spændende opgave. Min målsætning er, at nå ud i alle 32 daginstitutioner inden efterårsferien. Det kan godt være en hård nyser, der skal turbo på, men jeg glæder mig," Cecilie Ryhl Olsson nikker;

"Vores job bliver jo meget med at kunne bidrage og støtte dem, der har med vores børn og unge at gøre til daglig. Vi er ikke med for at underholde, vi er konsulenter og vejledere." Ole Frimann tager ordet igen:

"Det vigtigste her og nu er, at få indarbejdet denne her kultur i kommunens daginstitutioner og skoler. Vi skal ud og have fat i alle, så man kan gå ud og lave en naturfaglig indsats. Man behøver ikke en lang uddannelse og stor erfaring bag sig for at kunne præsentere det her univers for børnene. Så der er ikke noget ekstra arbejde for lærere og pædagoger, det er en del af lærerplanerne, hvor man i forvejen skal arbejde med naturen," fortæller Ole Frimann.

"Ja," siger Cecilie Ryhl Olsson;

"Vi vil ikke have en super biolog på hver skole, vi vil have at alle kan være med. Der er ikke nogen som skal føle, at de ikke kan finde ud af det her. Så man behøver altså ikke at vide noget, man skal bare vide hvordan man finder ud af det."

Fik naturen ind fra barnsben Det er tydeligt, at Frederikssunds nye naturvejledere har mange ideer og projekter i støbeskeen for kommunens børn og unge, og ikke mindst de voksne som omgiver dem. Cecilie Ryhl Olsson taler hurtigt og begejstret, og er helt tydeligt som en fisk i vandet, og landet på den rigtige hylde i forhold til at kunne forene sin interesse for naturen med sit professionelle liv.

"Jeg fik min første kniv som fire-årig, så jeg kunne komme med ud og finde kantareller, eller fiske med min far. Jeg har fået naturen ind fra barnsben," fortæller hun.

Men det skal ikke handle om hende, og hun drejer hurtigt samtalen over på det forløb, hun vil være med til at præsentere for de ældste elever, nemlig Fjordforskerne.

"Her vil eleverne blive præsenteret for et tværfagligt forløb som favner biologi, geografi, fysik, kemi og matematik. Vi tager alle de fag ind, de skal op i til eksamen, og prøver at lave et forløb, der tager udgangspunkt i Frederikssund, og i de problematikker de selv finder i området," forklarer hun.

Det er tydeligt, at naturvejlederne har masser af ideer i støbeskeen. Frederikssund Kommune støder op til Nationalparken Skjoldungerlandet og Naturpark Mølleå, og det appellerer til endnu bredere naturformidling.

"Vi har indledt et samarbejde med Naturpark Mølleå med en naturvejleder fra Egedal, for Frederikssund Kommune har en lille snert af naturparken ved Buresø. Og så samarbejder vi med Skjoldungerlandet, der støder op til området ved Selsø, hvor børnene kommer på to ture årligt. Her kommer de ud og lærer hele nationalparken og det fantastisk naturområde at kende," fortæller Ole Frimann.

Cecilie Ryhl Olsson nikker. Begge er enige om, at Frederikssund Kommune byder på mange naturperler;

"Det er ikke blevet formidlet så stærkt før, så vi håber, at få børn og unge til at blive begejstret for den kommune og den natur de bor i, så de måske også har lyst til at opsøge den i fritiden," siger Cecilie Ryhl Olsson.