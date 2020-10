Se billedserie Tusind tak, sagde Leon Røygaard (i midten) og Ulla Madsen fra Frederikssund Festivalens bestyrelse, da Frederiksborg Amts Avis? chefredaktør Palle Høj (th) kom med det glade budskab, at Sjællandske Mediers Fonde har valgt at støtte Frederikssund Festivalen med 20.000 kroner. Foto: Kim Rasmussen

Frederikssund Festivalen får 20.000 til lys til flugtveje

Frederikssund - 03. oktober 2020 Af Henrik Helmer Petersen

Sjællandske Mediers Fonde støtter Frederikssund Festivalen med 20.000 kroner. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi er virkelig glade. Det betyder rigtig meget for os.

Sådan sagde Leon Røygaard og Ulla Madsen, henholdsvis formand og kasserer i bestyrelsen for Frederikssund Festivalen, flere gange, da de fredag mødtes med Frederiksborg Amts Avis' chefredaktør Palle Høj.

Scenen var vikingepladsen på Kalvøen i Frederikssund, og avisens chefredaktør kom med blomster og flag og det glade budskab om, at avisens moderselskab Sjællandske Medier har valgt at give en fondsuddeling på 20.000 kroner til Frederikssund Festivalen.

Glade for at støtte - Som medieselskab er vi glade for, at I har søgt vores midler. I år har vi ikke fået så mange ansøgninger som normalt, fordi coronaen har sat arrangementer og en del frivilligt arbejde i stå. I arbejder langsigtet, og I har en festival på vej i 2021. Vi er glade for at kunne støtte. Pengene er søgt til en god sag, sagde Palle Høj.

Frederikssund Festivalen skal bruge de 20.000 kroner til lys til flugtveje fra Vikingescenen, hvor festivalen rykkede ud for to år siden.

Festival voksede - Billetsalget til koncerten med C. V. Jørgensen i 2018 gik så godt, at vi flyttede koncerten ud af Valhal og ud på Vikingescenen. Her er der plads til 1500 publikummer og 200 frivillige, forklarer Ulla Madsen, der har været kasserer i festivalens bestyrelse i 18 år.

Ved generalforsamlingen senere denne måned træder hun ud af bestyrelsen.

- Jeg bliver 70 år, og der skal yngre kræfter til. Derudover fik jeg et stort ønske opfyldt, da festivalen for to år siden rykkede udendørs.

LED-lys viser vejen Det er som sagt her, at fondsuddelingen fra Sjællandske Medier giver Frederikssund Festivalen en hjælpende hånd.

LED-lys skal fremover oplyse ruter i aftenmørket igennem træer og buske væk fra festivalpladsen, hvis der opstår brand eller en anden situation, hvor stedet skal evakueres hurtigt.

Det er sund fornuft og et krav fra myndighederne.

- De foregående år har vi lejet lys. Det har været dyrt for en lille festival som vores. Både i leje og i drift, fordi det ikke har været LED-lys.

- Nu får vi eget lys, og det bliver billigt i drift. Takket være fondsuddelingen fra Sjællandske Medier.