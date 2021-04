Direktør for Frederikssund Erhverv, Peter Bo Andersen, vil sidde klar med krydsede fingrer, når regeringen klokken 12 offentliggør sin plan for de kommende års infrastrukturprojekter, i håb om, at Frederikssundsmotorvejen er med på listen. Foto: Kim Rasmussen

Frederikssund Erhverv: 'På tide med motorvej'

Regeringen præsenterer torsdag sin plan for de kommende års infrastrukturprojekter. Allerede i går løftede Indenrigs-og boligminister Kaare Dybvad Beks sløret for, at Frederikssundmotorvejen sandsynlig

Frederikssund - 08. april 2021

Klokken 12 offentliggør regeringen sin plan for de kommende års infrastrukturprojekter. Og meget tyder på, at et af de projekter vil være afslutningen på Frederikssundmotorvejen. Noget, der i den grad glæder direktør for Frederikssund Erhverv, Peter Bo Andersen.

"Vi har jo ventet på det her siden 2009. Så jeg må bare sige, at det var på tide, og jeg er glad og tilfreds over, det sandsynligvis kommer med i den her omgang," lyder det fra direktøren.

Har nået smertegrænsen Direktøren fortæller, at erhvervslivet i Frederikssund i den grad oplever store kvaler ved, at motorvejen endnu ikke er færdig.

"Vi står jo med nogle virksomheder, der er dybt afhængige af noget bedre infrastruktur. Og det er flere år siden, vi nåede smertegrænsen," siger han og uddyber, at det især handler om, at virksomhederne er tilbageholdende med større investeringer, førend de har vished om, hvorvidt der kommer en motorvej såvel som problemer med at tiltrække arbejdskraft.

"Motorvejen går begge veje, og det er vigtigt at have med. Når man skal tiltrække kvalificeret arbejdskraft, så er S-tog ikke en god nok mulighed, og pendlertiden lige nu er bare for dræbende," siger Peter Bo Andersen.

Højt prioriteret Direktøren glæder sig ligeledes over, at Dansk Industri har sat Frederikssundmotorvejen næstøverst i deres investeringsplan for mobilitet og infrastruktur 2021-2030, med en forventet anlægsstart her i 2021. Kun overgået af en udvidelse af E20 Fredericia-Kolding.

"Det vidner jo om, at man kan håbe på, at der kommer en umiddelbar igangsættelse, skulle motorvejen være med i regeringens udspil. Og det kunne jo være rigtig godt," siger han og fortsætter:

"Så du kan være helt sikker på, jeg sidder klar ved TV-skærmen og krydser fingrer klokken 12!".