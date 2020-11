Se billedserie 90-årige Aase Jeppesen ville helst i avisen, som hun så ud 23-år gammel i rammen til højre. Anne Holck holder de to fotos. Hun ses selv som brud med sin nu afdøde mand, Herman, i rammen til venstre.

I det kristne seniorbofællesskab 'Bakken' i Frederikssund passer man på hinanden og nyder hinandens selskab

Frederikssund - 21. november 2020 kl. 07:48 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen

For 73-årige Anne Holck var det ikke så ligetil at afslutte 25 år som sognepræst på øen Mors i Nordvestjylland og flytte til Frederikssund som nyslået pensionist.

Hun havde 20 værelser i præstegården, hun havde et elsket embede, og hun havde minderne om ægteskabet med Herman, som var død 94 år gammel. Men et år efter dødsfaldet begyndte hendes to voksne børn og to søstre at lokke for at få hende tilbage til Sjælland.

"Da jeg flyttede til Mors, havde jeg lovet mine to børn, som dengang var 19 og 21 år, at jeg en dag ville flytte den anden vej igen. Jeg havde i mellemtiden fået syv børnebørn, og mine børn syntes, at tiden var inde til at flytte retur. Jeg var også lige gået på pension som sognepræst. Men det var svært at trække rødderne op, for ens sognebørn bliver ens børn og familie," fortæller Anne Holck.

Hendes søstre var imidlertid vedholdende. Den ene opfordrede Anne Holck til at se seniorbofællesskabet Bakken i Græse ved Frederikssund. Hun havde læst en annonce i Kristeligt Dagblad om, at en lejlighed var ledig.

"Jeg var ikke særlig varm på at flytte, men min søster sagde, 'Skal vi ikke bare se det?', og så blev jeg halet afsted ved hårene. Da vi kom, stod to søde mennesker, Eva og Grethe, klar til at tage imod os. Det var rørende, og de viste så begejstret rundt, at jeg blev interesseret. Jeg var ikke vant til sådan en stor atriumgård, som vi har her, og jeg kunne godt se, at der var mulighed for hygge," siger Anne Holck.

Fællesskab i atriumgården Sidste år i september flyttede Anne Holck ind som beboer på Bakken. Hun har måttet indskrænke sig rent kvadratmetermæssigt, idet hendes bolig har to værelser og et køkken. Men det passer hende perfekt at bo småt, men praktisk, og så nyder hun at være tæt på de øvrige 12 beboere, som hun har daglig kontakt med.

"Det har været fantastisk her i corona-tiden, at man automatisk har fået foræret nogle at være sammen med," siger hun.

Beboerne mødes i en fælles dagligstue, hvor de ser tv sammen, lægger puslespil og holder andagt - for dem, som har lyst. De deler vaskefaciliteter, gæsteværelse og et stort fælles haveareal, samt hver sin lille private have. Og så har de atriumgården, hvor de naturligt mødes, fordi alle indgangsdøre til boligerne vender ind mod atriumgården. Den overdækkede gård bliver flittigt brugt og forlænger sommeren både forår og efterår.

Her op til jul har den overdækkede atriumgård fået juletræ, men her er også mange andre planter og siddearrangementer, som vidner om, at rummet bliver brugt aktivt.

De eneste fra Frederikssund Samtidig med Anne Holck er to andre "nye" beboere flyttet ind. Kravene er, at man skal være fyldt 55 år og have et kristent sindelag, men bortset fra det er her ifølge Anne Holck plads til forskellighed.

En af de andre beboere er Aase Jeppesen, som flyttede ind sammen med sin mand, da Bakken stod klar til sine første beboere i 1998. Parret er de eneste, der kommer fra Frederikssund ud af de godt 30 beboere, som gennem tiden har boet på Bakken.

"Der kommer folk fra hele landet, og sådan har det været siden begyndelsen," fortæller Aase, som med sine næsten 90 år er blevet en af bofællesskabets alderspræsidenter.

Hun og hendes mand var med under byggeprocessen, og da Aase, som er uddannet økonom, var formand frem til 2017, kender hun bofællesskabets historie og økonomi på fingrene.

"Ideen om Bakken kom fra to kvinder, som siden 1946 havde drevet et privat børnehjem i Virum. De besluttede efter at have beskæftiget sig med børn hele livet, at de ville skyde deres penge ind i et bofællesskab for ældre, organiseret som en selvejende institution. De kørte rundt på Sjælland for at finde en grund, der lå tæt på købmand og bustrafik, og de endte med at købe en 16.000 m2 grund her. De 10.000 m2 blev solgt fra, og inden de havde fået bygget færdig, var alle 12 lejligheder lejet ud. Tre lejligheder er for par, og ni er for enlige," siger Aase.

Hun beretter, at bofællesskabet hviler på kristne værdier som tolerance og næstekærlighed, men at det i øvrigt er frivilligt i hvor høj grad, man vil dyrke den kristne tro. Blandt beboerne er der både en katolik, et par medlemmer af pinsemission og de fleste er almindelige folkekirkemedlemmer.

"I begyndelsen blev der holdt andagt hver dag, nu holder vi andagt hver tirsdag, og der kan man komme eller lade være, som man har lyst til," fortæller hun.

Ikke hinandens sygeplejersker Beboerne fejrer hinandens fødselsdage, de der har lyst mødes fast over kaffe og kage hver lørdag, og de har traditioner som sommerudflugt og julefrokost.

Men de kan også få fred til at gå ind til sig selv og lukke døren bag sig.

"Vi er alle sammen forskellige, og vi kommer med hver sin baggrund," fortæller Aase.

Hun mistede sin mand for 13 år siden, og hun sætter pris på en bolig i nærhed til andre.

"Der er kun én beboer, som er flyttet herfra på plejehjem, så vi passer selvfølgelig på hinanden. Men det er vigtigt at understrege, at vi ikke er hinandens sygeplejersker. Vi har et motto, der hedder: Vi passer på hinanden, men vi passer ikke hinanden," siger hun og tilføjer:

"Jeg ville ønske for alle ældre, at de boede så godt. Det ville være lykken."