Se billedserie De 12 kunstnere repræsenterede forskellige udtryk. Til venstre fabulerende akrylbilleder af Poul Petersen til højre René Steen Sørensens tuschtegninger, der afspejler sindets afkroge. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Fra maleri til foto, tusch og skulpturer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Fra maleri til foto, tusch og skulpturer

Frederikssund - 05. juli 2021 kl. 05:08 Kontakt redaktionen

Af Annemette Ross Jensen

Fabulerende fantasier, farvestrålende malerier, sort/hvide tusch tegninger, collager, papirskåle med tryk, træsnit og linoleumstryk samt skulpturer i sten, bronze eller keramik.

Kunst før Columbus i Kulhuse Kultur- og Medborgerhus bød i weekenden på flere forskellige kunstneriske udtryk fra 12 af de kunstnere fra Frederikssund Kommune, der har udstillet der igennem de år, Kunst før Columbus har eksisteret.

- Det er virkelig blevet en fin udstilling. Vi er bare hammerstolte, sagde Gitte Krogsgaard i sin velkomst.

Anledningen til udstillingen med mange flere kunstnere end sædvanligt var 10 års jubilæet for Kunst før Columbus, som styregruppen har glædet sig til at fejre lidt længere end planlagt på grund af Corona.

- Vi havde egentlig jubilæum sidste år, så vi har haft et år mere at glæde os i, sagde Gitte Krogsgaard. Hun har været med i styregruppen i tre år, og takkede i sin velkomst særligt alle de frivillige der har hjulpet og Søren Wesseltoft, der har lavet logo til Kunst før Columbus.

Udover Gitte Krogsgaard tæller styregruppen også Ole Krogsgaard, Lene Eskesen, Rikke Omann, Lisbeth Østergaard og Gitte Harslev.

Sidstnævnte var med til at tage initiativ til Kunst før Columbus sammen med i hvert fald Bente Nielsen, Birgit Krogstrup og Karin Ottesen.

- Huset havde været i gang et stykke tid, og så var vi nogle, der fandt på, at vi skulle lave udstillinger, og så har det udviklet sig, siger Gitte Harslev.

Udstillingerne følger færgen Columbus' sejlplan fra april til oktober med en udstilling i én weekend hver måned. Gitte Harslev er selv udøvende collagekunstner, så hun har udstillet i huset måske fem gange, men ikke solo hver gang. Første gang var i det første år, hvor også Ulla Noe-Nygaard udstillede værker i filt, Søren Wesseltoft udstillede fotografier og Maybritt Leonard udstillede store malerier.

I starten var det kunstnere, der boede i Frederikssund Kommune, der udstillede, men i dag sidder gruppen på nettet og finder professionelle kunstnere, der er medlem af billekunstnernes forbund, alle mulige steder fra og tilbyder dem at udstille en weekend.Som regel siger de ja, fortæller Gitte.

Jubilæumsudstillingen talte dog kun udstillere fra Frederikssund Kommune, der tidligere har udstillet i huset.

- Det er kun én weekend, og man kan ikke have så mange billeder med, fordi vi er så mange, så derfor har vi taget lokale kunstnere, som startede med at udstille her, siger Gitte Harslev, der synes Kunst før Columbus er gået godt igennem årene.

- Man kan se, at der bliver større og større opmærksomhed omkring det, siger hun og peger på, at Facebook også har været med til at udbrede tilbuddet til oplandets sommerhusbeboere og de fastboende.

- Det har også betydet, at man møder en masse kunstnere, idet de selv passer deres udstilling, og vi fik en masse god kunst herop, så det betyder rigtigt meget, at der er et udstillingssted, siger Gitte Harslev.

Helle Borg Hansen har udstillet sine flamencoinspirerede billeder i medborgerhuset én gang før, hvor hun også lavede en flamencoopvisning, der trak fulde huse.

- Det var fantastisk, siger Helle Borg Hansen, der også laver bronzeskulpturer.

Frybjørg Kruse, der er føldt og opvokset på Færøerne, men nu bor ved Dråby Strand, mindes også sin første udstilling i Kunst før Columbus, som »helt fantastisk«.

- De var så søde og hjælpesomme, så jeg havde ikke noget besvær. De gjorde arbejdet, og mine billeder blev taget godt imod, siger Frybjørg Kruse, der er meget stolt og beæret over, at hun blev inviteret med til jubilæumsudstillingen.

- Jeg er meget ydmyg overfor de dygtige kunstnere omkring mig, og også stolt over, at de billeder, jeg laver, rører noget i andre. At de har et sprog og er med til at formidle noget til et andet menneske, siger hun.

Næste udstilling er 7.-8. august, hvor Palle Lindgaard Jørgensen udstiller fotokunst. Den 11.-12. september udstiller Elsebeth Altschuler malerier og den 16.-17. oktober udstiller Birthe Damgaard tekstilkunst.