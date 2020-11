Anne Godiksen står bag den nyåbnede klinik: Anne Godiksen Zoneterapi & Stresscoaching på Langes Torv i Frederikssund. Foto: BM

Send til din ven. X Artiklen: Fra kemiker til zoneterapeut: Anne stiller nu skarpt på fødderne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra kemiker til zoneterapeut: Anne stiller nu skarpt på fødderne

Anne Godiksen, selvstændig zoneterapeut og stress-coach flytter nu ind hos Heller Massage

Frederikssund - 26. november 2020 kl. 13:05 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Anne Godiksen, 42 år, er netop færdiguddannet RAB certificeret zoneterapeut og stresscoach. Derfor er hun nu for alvor rykket ind i lokalerne, hvor Hellers Massage holder til, nærmere bestemt på Langes Torv, Østergade 1Y i Frederikssund.

Dør om dør med fysiurgisk massør Tina Heller vil kunderne fremover kunne lægge sig på behandlerbriksen og få hjælp til en række symptomer, eller måske for at forebygge dem.

"Jeg følte mig hjemme, første gang jeg så lokalet. Jeg har det seneste års tid løbende haft elevbehandlinger her. Men i sidste uge blev jeg færdig som certificeret zoneterapeut, så nu er jeg for alvor klar til at behandle," fortæller Anne Godiksen og lyder glad.

"Det er fedt som nystartet, at komme et sted hen som dette, for jeg har lukreret meget på Tina Hellers store netværk." Hun understreger, at de to kvinder, der nu arbejder dør om dør på klinikken, på ingen måde er konkurrenter. Faktisk langt fra. "Der er nuancer mellem det vi laver, og det er fint nok. Tina Hellers område er kropsterapi og massage, mens jeg er zoneterapeut og stresscoach. Så vi differentierer os fint fra hinanden."

Skulle noget andet Anne Godiksen er oprindeligt uddannet kemiingeniør, men en stressdiagnose for nogle år siden, tvang hende til at tænke i andre baner.

"Jeg vidste, at jeg skulle noget andet, og at jeg ville være selvstændig. På en måde er zoneterapien en naturlig forlængelse af det, jeg lavede før, nemlig gennem det naturvidenskabelige med fysiologien og anatomien, som zoneterapien baserer sig på. Men det har været en proces og en rejse. Jeg nåede at komme tilbage til mit job som kemiker efter perioden med stress, men det blev aldrig det samme for mig. Jeg kunne mærke, at jeg havde brug for at bestemme over min tid selv, og at lave noget andet," siger Anne Godiksen og tilføjer:

"Mine kolleger forsøgte ellers at få mig til at blive, men det var pludselig bare ikke længere det rigtige for mig."

For Anne Godiksen er det i dag primært mennesker med forskellige skavanker eller udfordringer, som er omdrejningspunktet, for det hun laver. Det, uanset om det drejer sig om kvinder i overgangsalder, nakkespændinger, hovedpine, fordøjelsesproblemer eller små børn med kolik. Nogle vælger også at benytte zoneterapien forebyggende.

"Når vi trykker under foden, kan man meget præcist ramme forskellige systemer i kroppen. Der er en tydelig sammenhæng mellem fødderne og resten af menneskekroppen. Forståelsen af kroppens systemer ud fra naturvidenskaben er en forudsætning for zoneterapien," understreger Anne Godiksen", som, før hun kunne blive RAB certificeret, har læst anatomi, fysiologi og sygdomslære. For at holde certificeringen ved lige, skal hun løbende på skolebænken.

Anne Godiksen modtager klienter mandag, tirsdag og torsdag. De resterende dage er hun nemlig jobcoach for Egedal Kommunes ledige gennem rådgivningsvirksomheden AS3.

Læs mere om Anne Godiksen - Zoneterapi & Stresscoaching på www.annegodiksen.dk, man kan også ringe til hende på 26740516.