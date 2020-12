Send til din ven. X Artiklen: Forsøgte at hive mand ud af bil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsøgte at hive mand ud af bil

Frederikssund - 04. december 2020 kl. 11:59 Kontakt redaktionen

To ukendte personer forsøgte af lige så ukendte årsager onsdag aften at hive en 24-årig mand ud af sin bil på Hørup Skovvej ved Slangerup, da han var ved at stige ind i den.

Det lykkedes imidlertid ikke for de at få manden væk fra bilen, og i stedet kastede den ene en flaske mod forruden på bilen, så ruden knustes. Herefter forlod de to personer stedet i en grå Saab stationcar.

En patrulje kørte til området for at lede efter dem, men det var ikke muligt at finde dem.

De to personer beskrives ifølge politiets døgnrapport som:

A: mand, 18-21 år, ca. 180 cm, meget kort skæg, mellemøstlig af udseende. Iført lys bøllehat.

B: mand, 18-19 år, ca. 180 cm, normal af bygning. Iført lyst tøj. Medbragte skuldertaske.