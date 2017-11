Forsikringssag endte med sigtelse for sprut

Hvad der onsdag klokken 18.15 til at begynde med lignede en ukompliceret forsikringssag mellem to bilejere, udviklede sig senere til en sigtelse for spritkørsel, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Politikommissær Erik Pontoppidan fra Nordsjællands Politi oplyser, at politiet klokken 18.15 modtog en anmeldelse om, at en mandlig bilist var bakket ind i en bil på Hovedgaden ved Rejsestalden i Jægerspris.

- Han bakker ind i en bagvedholdende bil, hvis kvindelige ejer er ved at spænde sine børn fast. Manden skynder sig ud og siger, at han påtager sig hele skylden, siger Erik Pontoppidan.

- Vi alkoholtester ham, og det viser sig, at han har en promille på over 0,5, så han bliver sigtet for spritkørsel, siger Erik Pontoppidan, der roser den opmærksomme borger for at bemærke og anmelde, at manden formentlig havde drukket.