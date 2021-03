Klara Jajoka har mistet en stor del af sit indbo fra en aflåst container på et videoovervåget lagerhotel. Foto: BM

Forsikringsoplysningen: Ikke meget at stille op

Frederikssund - 10. marts 2021 kl. 09:31 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

"Der er ikke meget at gøre," fortæller Ole Vidstrup, konsulent i Forsikringsoplysningen om Klara Jajokas situation.

"Kort fortalt er betingelserne ikke opfyldt for at kunne få erstatning, hvis der ikke er tegn på indbrud, eller hvis ikke man på overvågningen kan bevise, at der har været fremmede inde i containeren."

Ifølge Ole Vidstrup har Klara Jajoka dog mulighed for at klage over sagsbehandlingen:

"Hun kan klage til Forsikringsankenævnet, hvor hun kan klage over sin egen forsikringsafvisning. Alternativt kan hun anlægge sag imod lagerhotellet, måske har de nøgler ude at svømme? Det må være op til en dommer i byretten at vurdere, om hun kan få medhold i sådan en sag. Endelig kan man klage til øverste politimyndighed over politiets håndtering af sagen," fortæller Ole Vidstrup til Lokalavisen.

I en mail til Klara Jajoka den 21.8.2020 oplyser Blue Box, at alle ekstranøgler til virksomhedens containerne er placeret i et sikkert nøglerum, og at man ikke mangler nogle nøgler til box 72-03, som var Klara Jajokas container.

