Se billedserie Annette Kobberup er ny formand for Frederikssund Erhverv. Foto: Allan Nørregaard

Formandsskifte i Frederikssund Erhverv

Frederikssund - 06. maj 2021 kl. 13:37 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Michael Tøgersen er stoppet som formand for Frederikssund Erhverv. Annette Kobberup er ny formand.

Frederikssund Erhverv har fået ny formand og også ny næstformand. Annette Kobberup, der er executive vice president hos CO-RO er ny formand for foreningen. Group ceo i Roth North Europe, Morten Nyvang Voss indtager nu rollen som næstformand.

Skiftet i formandskabet sker, da formand gennem de sidste seks år, Michael Tøgersen, som er direktør i Handelsbanken, har valgt at trække sig fra posten for at fokusere på sit genvalg til Frederikssund Kommunes Byråd ved kommunalvalget i november.

Beklager afgang Den nyvalgte formand, Annette Kobberup siger på vegne af bestyrelsen:

- Bestyrelsen tager med beklagelse Michael Tøgersens beslutning til efterretning og takker den afgående formand for en stor og dedikeret indsats som bestyrelsesmedlem og formand igennem de sidste seks år. Vi ser nu frem til at fortsætte udviklingen af Frederikssund Erhverv til gavn for alle nuværende og kommende lokale virksomheder samt vores uddannelsesinstitutioner.

- Ambitionen er, at Frederikssund Erhverv skal fastholde og videreudvikle sit potentiale i samklang med kommunens vækstudvalg, herunder at videreudvikle Frederikssund som en attraktiv kommune for både erhverv og bosætning, siger Annette Kobbereup.

Generalforsamling Frederikssund Erhverv afholdt den 27. april sin 14. generalforsamling, som igen i år var en virtuel en af slagsen på grund af forsamlingsrestriktionerne. Knapt 60 medlemsvirksomheder deltog i en velgennemført generalforsamling og det efterfølgende medlemsmøde, hvor fokus var på genåbning, og hvordan Frederikssunds erhvervsliv ser den økonomiske udvikling i de kommende år.

Konstituerede sig På det efterfølgende bestyrelsesmøde den 4. maj mødtes Frederikssund Erhvervs nyvalgte bestyrelse med henblik på at konstituere sig med formand og næstformand. Frederikssund Erhvervs samlede bestyrelse ser nu sådan ud:

Annette Kobberup (formand), Morten Nyvang Voss (næstformand) og derudover Henrik Støwer Petersen, administrerende direktør Mountain Top Denmark, Mette Brink, administrerende direktør, Amphenol Procom, Casper Wilken, ceo SmartGuard, Stig Bergdahl, centermanager, Sillebroen Shopping, Thomas Gottlieb, direktør Anlægsgartner Gottlieb, Tom Hoel, direktør Aerobicgården samt Tina Tving Stauning (S), byrådsmedlem og formand for Teknisk udvalg og Niels Martin Viuff (K), byrådsmedlem.

Ny aftale med kommune Frederikssund Erhvervs bestyrelse og formandskab glæder sig i samme forbindelse over den netop indgåede samarbejdsaftale med Frederikssund Kommune for perioden 2022-2025, hvor det overordnede fokus vil ligge på infrastruktur og interessevaretagelse, erhvervsservice og investeringsfremme, kvalificeret arbejdskraft samt uddannelse og videnbroer samt digitalisering og grøn omstilling.

Hertil kommer Frederikssund Erhvervs arbejde som erhvervsforening, hvor vejledning, netværksarbejde, sikring af gode lokale rammebetingelser og generel erhvervsudvikling er de bærende elementer.