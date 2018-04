Der mangler børn i skolealderen i Frederikssund Kommune. Foto: Tanja Jensen

Formand: - Skolelukning er i spil

Frederikssund - 17. april 2018

Når børnetallet falder, er der behov for færre lærere på folkeskolerne i Frederikssund Kommune.

Derfor er flere end 20 lærere varslet fyret med virkning efter sommerferien. Ligeledes bliver et tilsvarende antal vikarer ikke genansat, oplyser formand for Uddannelsesudvalget, Morten Skovgaard (V) til Frederiksborg Amts Avis. Men fyringerne løser ikke alene problemet på skoleområdet, og derfor opfordrer formanden nu alle relevante parter til »fordomsfrit« at drøfte udarbejdelsen af en ny »masterplan« for den fremtidige organisering af området. Én mulighed er at lukke eller flere matrikler.

- Alt er i spil. Det er det, jeg ligger i at gå fordomsfrit til en drøftelse. Det gælder lukninger af afdelinger, en ny model for, hvordan skolerne tildeles penge indenfor den eksisterende ramme eller at tilføre området flere penge. Det er bare vigtigt for mig at understrege, at der på nuværende tidspunkt ikke er truffet nogen beslutning ud over, at et antal lærere risikerer en afskedigelse, siger Morten Skovgaard, som forventer at de fleste af de lærere, der har modtaget en varsel om fyring, kan forblive ansat som følge af naturlig afgang af andre kolleger.

Men at fyre lærere mener formand for Danmarks Lærerforenings lokalafdeling i Frederikssund, Regitze Flannow, ikke går hånd i hånd med at sikre en god undervisning.

- Jeg frygter, at undervisningen kommer til at lide, og at vi får svært ved at rekruttere nye, dygtige lærere samt at fastholde vores eksisterende. Og uanset, hvor mange lærere, som skal fyres, og hvor mange som stopper af andre årsager, så er summen af lærere væsentligt mindre efter sommerferien, og det er jeg meget bekymret over, siger hun.

Morten Skovgaard erkender da også, at han beskuer skoleområdet med en vis bekymring.

- Et eller andet sted er det en bekymring, jeg også deler, og derfor er det også så vigtigt at håndtere problemet nu, så det ikke bare går endnu mere ned ad bakke, siger Morten Skovgaard.