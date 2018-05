Forfatterdebut: Ung studerende står bag årets vikingespil

Det er den unge studerendes debut som manuskriptforfatter, når vikingespillet »Heids Hævn« for premiere om lidt over en måned.

Og det bliver en debut fyldt med drama, drab og kærlighed. Historien handler nemlig om Jættekvinden Angerboda, der spreder ondskab og kaos i menneskenes verden Midgård, og guderne brænder hende derfor på et bål. Men her slutter det ikke, for Angerboda vender tilbage fra dødsriget som jættepigen Heid, der vil have hævn ved at starte Ragnarock, og så bryder det hele løs.