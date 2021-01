Hornsherred byder på masser af flot natur og er en oplagt destination for vandreglade turister såvel som lokale. Foto: Camilla Hultén

Forening vil lave lokal pendant til Camønoen

Lokalforeningen Skibby Aktive for Fjordlandet arbejder på at udvikle en camino på Hornsherred, der kan vise halvøens seværdigheder frem. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse.

Frederikssund - 19. januar 2021 kl. 13:57

Inden for meget kort afstand oplever man i Hornsherred landskaber, der repræsenterer det meste af Danmark: Strande, skove, marker, enge, bakker, oldtidsminder, kirker, slotte og herregårde. Skibby Aktive for Fjordlandet lægger op til udvikle et system af vandreruter i Hornsherred, der tage vandrere rundt til de mange oplevelser, halvøen byder på. Det kan ende med at blive til en camino for lokale og turister, der dyrker aktiv ferie og fritid med indhold og oplevelser. Eller bare gerne vil ud i naturen.

"Vi forestiller os et system af vandrerruter, der dækker hele halvøen mellem fjordene fra nord til syd, om det nu bliver en rundtur eller en kombination af flere kortere og længere ruter, siger Morten Kremmer, der er formand for Skibby Aktive for Fjordlandet.

"Foreløbig er det mest tanker på papir, men så snart det bliver muligt at samles, indkalder vi til et møde for de mange parter, der har vist interesse for at udvikle en Camino i Hornsherred," siger han.

Oprindeligt henviser ordet camino til de pilgrimsruter, kristne vandrede ad i middelalderen for at komme til Sankt Jacobs Katedralen i Santiago de Compostela i Nordspanien. I dag er disse ruter meget populære for folk, der er til aktive ferier med bevægelse og frisk luft, og derfor bliver ordet camino brugt mange steder uden at det handler om religion eller pilgrimsfærd.

"Det drejer sig ikke om at anlægge egentlige stier, fortæller Morten Kremmer videre.

"Fjordstien er allerede etableret, så strækninger fra den kan inddrages, hvor det giver mening, og der er mange andre ruter, som det giver mening at bruge. Der er trampestien på Skuldelev Ås og Pontoppidanruten, og i nationalparkregi bliver der skabt en pilgrimsrute, en munkesti og en Gudernes Sti, der slutter ved Egholm Slot," siger han.

På ruterne skal der indtænkes muligheder for overnatning og proviantering, og ruterne skal inddeles, så de passer til en dagsmarch og bringer vandrerne forbi oplevelser af herredets flora, fauna og seværdigheder, der vil være interessante for såvel lokale som udefrakommende turister.

"Den direkte inspiration til en camino i Hornsherred kommer fra Møn, hvor den kendte håndboldspiller Marianne Flormann har været med til at skabe Camønoen, siger Morten Kremmer, og tilføjer:

"Hvor ville det være skønt, hvis vi også kan finde et navn til vores vandreruter med et lige så godt ordspil."