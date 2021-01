Det var her i krydset ved Skibbyvej og Saltsøvej, at lokalforeningen i Skibby ville have lov til at opsætte et skilt, der skal reklamere for bymidten. Det har udvalg sagt nej til. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Forening får nej til otte meter høj reklamemast Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forening får nej til otte meter høj reklamemast

Foreningen Skibby Aktive for Fjordlandet har anmodet Frederikssund Kommune om at få lov til at opføre en otte meter høj reklamemast på hjørnet af Skibbyvej og Saltsøvej. Udvalg afviser ønsket.

Frederikssund - 12. januar 2021 kl. 16:09 Af Victor Andersen Kontakt redaktionen

I en årrække har foreningen Skibby Aktive for Fjordlandet ønsket at få opført en såkaldt pylon uden for bymidten. Søger man på pylon på Wikipedia, vil man kunne læse, at ordet blandt andet dækket over indgangspartiet til et egyptisk tempel. Der er dog ikke tale om at genopføre Ptah-templet fra Memphis i det gamle Egypten i Skibby, men derimod et otte meter højt, LED-oplyst reklameskilt med teksten 'Bymidten' og logoerne af Netto, Apoteket og Meny. Et skilt, der efter planen skulle lokke forbipasserende ind i bymidten i Skibby. Skiltet ville skulle opføres på kommunal grund, og der skulle derfor også en kommunal tilladelse til, men det har Plan- og Miljøudvalget tirsdag sagt nej til. Det fortæller udvalgsformand, Jørgen Bech (V) til Lokalavisen Frederikssund.

Administrationen i kommunen havde på forhånd vurderet, at pylonens størrelse, placering og karakter af reklame for supermarkeder ville være i strid med såvel byplanvedtægterne og kommunalfuldmagtsreglerne. "Vi valgte i stedet at bede administrationen om at kigge på alternative løsninger, eksempelvis et mindre skilt," siger Jørgen Bech. Udvalgsformanden bor selv i Skibby og er medlem af bestyrelsen i Skibby Aktive for Fjordlandet. Han har dog ikke selv været inde over pylon-projektet, og vurderedes derfor ikke at være inhabil i sagen.

Men han kan på foreningens vegne godt ærgre sig over, at sagsbehandlingen har taget så lang tid, som den har. "Jeg ved, at foreningen har brugt meget tid på denne her sag, og sagsbehandlingen er foregået over flere år. Der synes jeg, at vi som kommune i den type sager skal være hurtigere til at give et afslag," siger han. Sagen skal også forbi Økonomiudvalget på et senere tidspunkt, men det er usandsynligt, at de kommer til en anden konklusion end Plan- og Miljøudvalget.