En række lokale virksomheder vil dele tips og erfaringer ved netværksmøderne, eksempelvis Aerobicgården. Foto: Henrik Gregersen

Foredragsrække skal motivere lokale virksomheder

Frederikssund Erhverv inviterer til en stribe inspirerende 'talks' de kommende måneder.

Frederikssund - 31. januar 2021 kl. 13:52 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen

Den fortsatte corona-nedlukning lægger stort pres på store dele af erhvervslivet. Således også i Frederikssund Kommune, hvor Frederikssund Erhverv siden foråret har hjulpet lokale virksomheder med blandt andet at sætte sig ind i og søge regeringens hjælpepakker.

Nu er der endnu en hjælpende hånd på vej fra Frederikssund Erhverv til det lokale erhvervsliv. Fredag d. 29. januar blev det første af tre virtuelle netværksmøder afholdt på Teams.

Her kunne man som lokal virksomhedsejer eller ansat blandt andet møde motivationsekspert Jon Kjær Nielsen, der gav tips til, hvordan man bevarer arbejdsglæden og motivationen i en tid med corona og hjemmearbejde.

Desuden var to lokale virksomheder, Usafe og Roth North Europe med for at dele deres erfaringer fra det forgangne år i coronaens tegn.

"Det var et rigtigt godt og inspirerende møde, og de tilbagemeldinger vi fik i chatten var alle positive," siger Peter Bo Andersen, direktør i Frederikssund Erhverv, om det første netværksmøde.

Her var omkring 35 deltagere, der blandt andet talte repræsentanter fra store virksomheder som Lomax og Mountain Top, men også fra små- og mellemstore virksomheder og kommunale aktører. Campus Frederikssund og U/Nord var blandt andet repræsenteret på mødet, hvor emner som motivation og innovation var i fokus.

"Folk i erhvervslivet oplever, at det bliver sværere og sværere at bevare motivationen på hjemmekontoret, men samtidig vinder mange innovative løsninger frem i denne tid," siger Peter Bo Andersen.

Stigende usikkerhed Netværksmødet fredag kom morgenen efter, at Mette Frederiksen varslede en fortsat corona-nedlukning frem til 28. februar. Blot en time inden det pressemøde havde Frederikssund Erhverv været vært for et andet møde - et digitalt corona-task-force møde, hvor det lokale erhvervsliv og politikerne kunne snakke sammen om den aktuelle situation.

"Det vi ser lige nu er en stigende usikkerhed hos virksomhederne om fremtiden. Vi ser også fortsat, at corona-krisen rammer meget forskelligt fra branche til branche. Eksempelvis er der stor forskel på at være en vinhandler og på at være tvangslukket kursuscenter. Generelt klarer erhvervslivet i Frederikssund sig fornuftigt i denne periode, men nogle brancher er meget hårdt ramt," siger Peter Bo Andersen.

På task-force-mødet blev der også drøftet hjælpepakker. Flere lokale erhvervsdrivende melder tilbage, at kravene for at være i betragtning til støtte fra hjælpepakker er for rigide og enten-eller. De tilbagemeldinger vil Frederikssund folketingsrepræsentanter, Rasmus Stoklund (S) og Hans Andersen (V) tage med tilbage til borgen.

Omstilling i corona-tid Andet netværksmøde bliver holdt fredag d. 26. februar samme tid, og handler om omstilling til en ny virkelighed. Her vil Tom Hoel fra Aerobicgården og Peter Grynnerup fra Dancop fortælle, hvordan de har tacklet en verden, der er vendt på hovedet. Derudover vil Dansk Industri dele deres blik på erhvervslivet muligheder og udfordringer i 2021.

Sidste netværksmøde vil finde sted 26. marts og kommer til at handle om tiden efter COVID-19. De konkrete foredragsholdere ved dette møde er endnu ikke fastlagt.

Tilmelding til netværksmøderne skal ske på forhånd til info@frederikssunderhverv.dk og man vil efterfølgende modtage et link til foredraget. Netværksmøderne er gratis at deltage i.