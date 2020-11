Frederikssund Folkeuniversitet må aflyse sit foredrag mandag den 9. november med folketingsmedlem og USA-ekspert Mads Fuglede, der er testet positiv for Covid-19, og som her ses ved en folkemødedag i Rudersdal i 2016. Foto: Lars Ramlow

Foredragsrække ramt af corona

- Vi har været i kontakt med ham, og han kommer først ud af karantæne om tirsdagen. Så kunne vi have forsøgt at finde en anden. Men vi aflyser og håber at kunne holde arrangementet med ham senere, fortæller Eva Mejnert fra Frederikssund Folkeuniversitet, der oplyser, at de forhåndstilmeldte får pengene tilbage.