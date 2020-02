Formand for Jyllinge Jagtforening, Hans Aare, fortæller om øer og holme i Roskilde Fjord torsdag den 27. februar på Frederikssund Museum. Foto: Danmarks Naturfredningsforening, Frederikssund

Foredrag om øer og holme i Roskilde Fjord

Formand for Jyllinge Jagtforening, Hans Aare, holder foredraget »Øerne i Roskilde Fjord« på Frederikssund Museum »Færgegården« torsdag den 27. februar klokken 19.00-21.00.

Roskilde Fjords skiftende karakter har til alle tider haft indflydelse på dyre- og fiskelivet og menneskets måde at leve på, hvilket er omdrejningspunktet i Frederikssund Museums permanente udstilling »Menneske og Fjord«.

I fjorden er der adskillige øer og holme, der hver har sin historie og et mangfoldigt dyre- og fiskeliv. Dem vil Hans Aare, som i over 40 år har været formand for Jyllinge Jagtforening, fortælle historier om, ligesom han vil berette om farvandet omkring dem og påvirkningen fra istid frem til i dag. Han ved stort set alt om øerne og dyrelivet i og omkring Roskilde Fjord.