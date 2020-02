Foredrag om fiskeri slår alle hidtidige rekorder

Projektleder i Fishing Zealand, Niels Lagergaard Pedersen, oplyser, at 90 deltager denne aften er tilmeldt middag med efterfølgende foredrag, og det er langt flere, end man plejer at byde velkommen ved lignende arrangementer.

Årsagen til den store tilslutning er ifølge projektchefen formentlig et udsalg af to faktorer.

- For det første er det to virkelig dygtige foredragsholdere, som er meget kendt i branchen. Desuden er Frederikssund og Nordkysten generelt et meget populært sted at fiske. Der er mange, der tager fra København og hertil for at fiske, siger Niels Lagergaard Pedersen.