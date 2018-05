Foredrag: Sådan undgår du arvestrid

Det kan være svært at forholde sig til livets afslutning. Det er også svært at tage stilling til, hvordan arven skal fordeles mellem de efterladte. Et testamente kan give mere ro i sindet.

Derfor inviterer Ældre Sagen i Jægerspris i samarbejde med advokat Michael Jacobsen til et foredrag, hvor arvereglerne bliver gennemgået, og hvordan man bedst kan sikre sig, at ens arv ender, hvor man ønsker det. I forbindelse med foredraget vil der blive lejlighed til at stille spørgsmål til Michael Jacobsen.

Under foredraget vil der blive serveret kaffe og kage. Det koster 25 kroner at deltage, og der betales ved indgangen. Man behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen for at deltage. For at sikre, at der bliver lavet tilstrækkeligt med kaffe, er bindende tilmelding nødvendig senest mandag den 21. maj til Jane Niemi Petersen på telefon 60 85 19 99 eller via mail ptjn@pc.dk.