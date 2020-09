Forældre frygter skolelukning

Frederikssund kan ikke sammenligne sig med hovedstadskommuner som Herlev og Ballerup, når det kommer til skolerne. Hornsherred er stor, og her er mange små byer. Vi er nødt til at have et par små skoler også. Ikke mindst hvis man vil have vækst og have flere børnefamilier til at flytte til Hornsherred. Skal børn i Skuldelev gå i skole i Jægerspris, får de langt til skole. Ligeså langt som børn i Slangerup vil få det, hvis de skal gå i skole i Frederikssund. Bare til orientering. For det sidste har de fleste svært ved at forestille sig som en mulighed, siger Anne Hegestand, formand for skolebestyrelsen på Fjordlandsskolen. Foto: Henrik Helmer Petersen