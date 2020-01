Artiklen: For 40 år siden gik tæppet for første gang op for JAS

For 40 år siden gik tæppet for første gang op for JAS

En spontan ide om at skabe et amatørteater i Jægerspris, fik for 40 år siden Agnete Simonsen og hendes veninde til at sætte en annonce i Frederiksborg Amts Avis, og i januar året efter kunne de holde stiftende generalforsamling. Siden har amatørskuespillere fra hele kommunen betrådt de skrå brædder og opført sjove, sørgelige, spændende og skrækindjagende stykker som en del af foreningen JAS, der hurtigt er gået hen og blevet meget mere end blot teater. JAS er blevet et frirum, og det er en af grundene til, at det stadig den dag i dag lever i bedste velgående, mener medstifter Agnete Simonsen.

