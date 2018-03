Folkeuniversitetet har fået ny formand

- Knud ønskede at trække sig tilbage, og så blev jeg opfordret til at stille op som formand. Jeg har været med i lokalkomiteen siden 2006 og har været med til at få forretningen at køre rundt i mange år, så jeg vil også gerne prøve at være formand, fortæller Verner Bylov Larsen.