Tapetkunstneren Lone Simonsen har skabt det nye tapet til Parkteatrets café, og tapetets design går igen på folkeaktier, der sælges til fordel for et nyt større biograflærred. Foto: David Foli

Send til din ven. X Artiklen: Folkeaktier skal finansiere filmlærred Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Folkeaktier skal finansiere filmlærred

Frederikssund - 28. november 2017 kl. 15:58 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det privatejede Parkteatret i Frederikssund har taget hul på at sælge folkeaktier, der skal være med til at finansiere et nyt større biograflærred med et nyt ophæng til en samlet pris af cirka 400.000 kroner, som der også skal søges fondsstøtte til, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Tapetkunstneren Lone Simonsen har skabt et nyt helt særligt tapet til caféen i Parkteatret, og dette unikke design med blade fra fingerfilodendron-planten går igen på folkeaktierne, som kan købes fra 100 kroner og opefter, både med og uden ramme.

I følge Claus Malta Nielsen, der er direktør for Parkteatret, skal det nye filmlærred være med til at give publikum en bedre oplevelse, når de går i biografen, fordi det bliver nogle meter større og rykkes tættere på stolerækkerne. Men samtidig skal et nyt ophæng af lærredet give ekstra fleksibilitet i rummet, så der i prøve- og spilleperioder for teaterforestillinger kan stå rekvisitter omme bag lærredet, der kan rulles op, når der er brug for det.

- For os er folkeaktierne også et tiltag for at aktivere borgere og skabe ejerskab i en mere direkte forståelse. At man som borger kan føle, man er medejer ved at have »et lille stykke af teatret« hængende derhjemme, forklarer direktøren, som oplyser, at Parkteatret vil søge Filminstituttet om tilskud, og at støtte herfra vil kræve en bred finansiering, gerne med borgerinddragelse.