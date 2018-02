Se billedserie Græse Å, der løber fra Lynge og ud i Roskilde Fjord, er særligt plaget af skrald og plastik omkring Slangerup, og det vil en gruppe borgere nu gøre noget ved lørdag den 3. februar, når de mødes for at rydde op ved åen. Foto: Linette Chanet Lenskjold

Folk vil fjerne skrald ved Græse Å

Frederikssund - 02. februar 2018 kl. 18:30 Af Tanja Straagaard Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere borgere er trætte af at se på skrald, der flyder rundt i og omkring Græse Å i Slangerup. De har derfor nu taget sagen i egen hånd og mødes lørdag den 3. februar for at lave en god omgang oprydning ved åen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Bag initiativet står Linette Chanet Lenskjold, der selv bor i Øparken ned til åen, og hun er irriteret over, at der ikke bliver passet på naturen.

- Åen ligner en svinesti, og det er lidt flovt at se, hvordan vi behandler naturen. Det er både cykler, indkøbsvogne, dåser, flasker, kødpakker og alle mulige andre småting, der bliver smidt i åen. Det er utroligt, at folk ikke gider passe på åen, så nu tænkte jeg, at der måtte gøres noget, siger hun.

Hun har derfor på Facebook-gruppen »Vi der bor i Slangerup« opfordret folk til at møde op lørdag for at give åen og området omkring en kærlig hånd. Og den opfordring faldt i god jord på gruppen, hvor flere tilkendegav deres utilfredshed og meldte sig på.

Linette Chanet Lenskjold forventer, at der dukker minimum 15 personer op til den lille aktion.

Alle der er interesserede i at deltage i oprydningen ved Græse Å i Slangerup mødes lørdag klokken 10 ved Netto på Københavnsvej 1.

