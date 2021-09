Fokus på lunger, muskler og lugtesans: Nordsjællandsk by får træningshold specifikt for covidramte

Rikke Hjorth har trænet mennesker med nedsat funktionsniveau i mere end 20 år, og hun har erfaring i smertehåndtering. Nu skal hun stå i spidsen for et af landets første hold, hvor covidramte med senfølger kan få hjælp til at styrke såvel lunge- og muskelkapacitet som lugtesans. Foto: Henrik Helmer Petersen

Frederikssund - 24. september 2021 kl. 05:30 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Nu får covidramte med senfølger hjælp. Nordjællandsk kommune får som et af de første steder i landet træningshold med specifik fokus på at træne såvel folks lunger og muskler som lugtesans.

Senfølgerne af covid-19 kan være mange og plagsomme. Mange er ramt på lungerne og bliver hurtigt forpustede og trætte, når de laver noget. Andre har mistet muskelmasse efter en periode med svær sygdom. En hel del af mistet lugte- og smagssansen.

Nu er der hjælp at hente for covidramte med senfølger i Frederikssund Kommune. Hjælpen kommer fra Gigtskolen, der i aftenskoleregi allerede har erfaring i at træne mennesker med gigt og funktionsnedsættelse i muskler og centralnervesystemet.

Kommunalt tilskud Gigtskolen har fået Frederikssund Kommunes tilsagn til at kunne oprette hold med kommunalt tilskud specifikt for covidramte med senfølger.

John Kalo er leder af Gigtskolen, og han fortæller, at der rundt om i landet er andre hold for covidramte med senfølger. Han kender ikke andre hold, der træner såvel lunger, krop som lugtesans.

Leder med erfaring - Frederikssund får landets nok første hold med den kombination af træning, siger han og forklarer:

- Vi har allerede nogle gode træningshold i Frederikssund for gigtramte og andre med muskelsygdomme og sygdomme i centralnervesystemet. Holdene har en rigtig god træner, der har den rette erfaring. Det er en af grundene til, at vi nu opretter vores første hold for covidramte med senfølger i Frederikssund.

Det er Rikke Hjorth, der varetager Gigtskolens hold i Frederikssund. Hun driver firmaet AquAcademy med adresse på Bakkekammen i Frederikssund. Hun har i mere end 20 år arbejdet som handicapsvømmeinstruktør, gymnastik- og aquafitness instruktør, yogalærer, personlig træner blandt flere ting.

Smertehåndtering Dertil har hun erfaring i smertehåndtering og mentaltræning, blandt mere.

- Min træning foregår ofte i svømmehal, og de nye covid-hold etableres med træning i Frederikssund Svømmehold, fortæller hun.

- Det at træne i vand gør noget særligt. I svømmehallen møder lungerne tryk fra vandet, og det gør det uhyre effektivt at træne lungekapacitet i vand.

Effektivt i vand - Derudover er bevægelse i vand en rigtig god måde at træne langt de fleste muskelgrupper på, gør Rikke Hjorth opmærksom på.

De nye covidhold for folk med senfølger strækker sig over et forløb med 16 gange træning i Frederikssund Svømmehal.

- Som en del af træningen er også lugttræning, hvor Gigtskolen træner holddeltagernes lugtesans til igen at genkende en række grunddufte. Hertil med vejledning til, hvordan man hen over en periode kan træne lugtesansen hjemme, forklarer Gigtskolens leder, John Kalo.

I samme båd Såvel han som Rikke Hjorth forventer, at mange covidramte med senfølger vil have det godt med at træne de manglende færdigheder på hold med ligestillede.

- Det giver genkendelse, og det giver mod og energi til at gøre noget med udfordringerne, så man kan komme godt videre, siger de.