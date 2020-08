Føtex lancerer bekvem og coronasikker p-pladslevering

Varehushef i Føtex i Frederikssund, Rikke Heede glæder sig over at kunne lancere et tilbud, der gør livet lettere fra travle børnefamilier og mennesker i coronarisikogruppen. Foto: Føtex Foto: Kenn Thomsen

Frederikssund - 18. august 2020 kl. 16:17 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu kan du bestille dine dagligvarer online og hente dem pakket og klar på p-pladsen ved Føtex. Det fortæller Frederiksborg Amts Avis.

Bor du i Frederikssund, kan du fra torsdag købe dine dagligvarer på en ny måde.

Føtex i Frederikssund lancerer nemlig som et af landets første Føtex-varehuse kædens nye service Køb & Hent.

Her kan man bestille sine varer online og efterfølgende afhente dem, pakket og klar ved butikken, præcis når det passer.

På den måde kan man i ro og mag efter aftensmaden aftenen forinden måske bestille sine varer - for så at komme forbi Føtex efter arbejde dagen efter. Her vil varerne blive leveret af en Føtex-medarbejder ved Køb & Hent-udleveringen på parkeringspladsen udenfor varehuset.

Sådan fungerer Føtex' digitale service Køb & Hent. Servicen bliver rullet ud i flere Føtex-varehuse landet over de kommende måneder. I morgen torsdag den 20. august kommer Køb & Hent til Føtex Frederikssund.

Her ser varehuschef Rikke Heede frem til at tilbyde kunderne den nye service.

- Det er altid en fornøjelse, når kunderne kommer forbi vores varehus på Kalvøvej. Men jeg kan godt forstå, hvis det ikke altid er lige let at få tid til, når børnene skal hentes, eller arbejdsdagene er lange. Derfor er jeg glad for, at vi kan hjælpe til med Køb & Hent, der kan give lidt mere tid i hverdagen, siger hun.

Den nye service er tiltænkt de mange danskere, der helst vil have deres indkøb overstået hurtigst muligt. Det drejer sig om 45 procent af befolkningen, viser en undersøgelse foretaget i februar.

For børnefamilier - Det er især børnefamilier, der kan have glæde af Køb & Hent, mener salgsdirektør i Føtex, Jan Larsen:

- Køb & Hent er en hjælp til travle børnefamilier, men også alle andre med lange arbejdsdage. Med Køb & Hent kan man planlægge sine indkøb om aftenen, når man har mere tid, og børnene er lagt i seng.

Ifølge Jan Larsen er servicen også tiltænkt danskere, der er i øget risiko for smitte med Covid-19.

- Vi kan se på myndighedernes opgørelser, at Covid-19 igen er begyndt at sprede sig i Danmark. Det betyder, at vi i Føtex skal være ekstra opmærksomme på de af vores kunder, der er i særlig risiko for at blive smittet. Med Køb & Hent kan vi være med til at passe på de mest udsatte, som nu kan handle med mindre menneskekontakt end tidligere, siger Jan Larsen.

Inden klokken ti Kunden bestiller på føtexkøboghent.dk, hvor Føtex tilbyder samme sortiment og priser inden for alle de fødevarekategorier, personlig pleje og rengøring, som man kan få i sin lokale Føtex.

Først vælger man afhentningssted og så varer. Bestiller man inden klokken ti, kan man afhente sine varer samme dag efter klokken 14.

Der kan bestilles otte dage frem, og det koster 29 kroner at benytte den nye service.