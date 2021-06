Se billedserie Der var glade miner, da første spadestik blev taget. Men byggeriet ligger fortsat stille to-en-halv måned efter. Foto: Henrik Helmer Petersen

Første spadestik og skåltaler ingen garanti: Byggeri af almene boliger ligger stille

Frederikssund - 25. juni 2021
Af Henrik Helmer Petersen

Der er ikke garanti for, at et byggeri går i gang, når politikere, direktører og byggechefer tager første spadestik. Byggeri af 198 lejligheder ligger stille to-en-halv måned efter de officielle skåltaler.

13. april var en festdag ved Vinge Station. Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V), formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S) og Frederikssunds kommunaldirektør Torben Kjærgaard samt arkitekt, byggechef og boligchef tog det officielle første spadestik til byggeriet af 198 almene boliger umiddelbart ved Vinge Station.

Mange pæne ord blev sagt, der blev ønsket tillykke, og at byggetilladelsen til at begynde at bygge endnu ikke var kommet i hus, gav man ikke mange ord med på vejen.

Ligger stille Nu - knap to-en-halv måned efter - er gravemaskinerne endnu ikke kommet i jorden.

Karsten Pedersen, projektudviklingschef hos Domea, der er forretningsfører på byggeriet, fortæller, at der har været flere hurdler, der har forsinket byggestarten, og at der fortsat er en hurdle, der gør, at byggeriet ikke kan gå i gang.

Ikke godt nok Allerede i februar i projekterings- og godkendelsesfasen måtte Domea og entreprenørselskabet bede arkitektfirmaet Mangor & Nagel tegne de 198 almene boliger om. Byggeriet og dets udformning, facadevalg og udendørsarealerne levede ikke op til kommunens æstetiske krav til byggeriet.

Det vakte opsigt dengang, at kommunen på den måde vendte tommelfingeren nedad til byggeriet.

Blev godkendt Nye tegninger fik kommunens grønne stempel - i hvert fald så langt, at politikerne i byrådet i marts sagde ja til at støtte det almene byggeri økonomisk. Det var herefter, at første spadestik blev taget.

Nu fortæller Karsten Pedersen, at Domea, entreprenørselskabet Adsbøll Entreprise, Mangor & Nagel og kommunens Tekniske Forvaltning efterfølgende har haft flere diskussioner om byggeriets udformning og udseende.

Fortsat diskussion - Der har - også efter vi fik det økonomiske tilsagn fra kommunen, og første spadestik var taget - været arbejde med at tegne og tilpasse byggeriet til kommunens tilfredshed. Det var først i sidste uge, at vi blev enighed om byggeriets udformning, forklarer han.

Først herefter kunne byggetilladelsen til at gå i gang med byggeriet gives.

- Den fik vi for få dage siden, så nu kan byggefolkene omsider gå i gang, siger Karsten Pedersen.

Byggematerialer mangler Han har torsdag talt med Adsbøll Entreprise, og her er meldingen, at man står på spring for at komme i gange med at bygge.

- Dog nu med den hurdle, at der er så meget gang i byggebranchen, at Adsbøll Entreprise ikke kan få de nødvendige byggematerialer. Forhåbentligt kommer de snart. Adsbøll Entreprise håber at få dem inden for en uge, fortæller Karsten Pedersen.

500 boligsøgende De 198 lejeboliger lader med andre ord vente på sig. De bygges i etaper, og der begyndes med den mindste etape - lejlighederne i lave rækkehuslignende ejendomme.

Mere end 500 boligsøgende er skrevet op til en bolig i de nye lejligheder. Ifølge Karsten Pedersen kan der ikke siges noget om, hvorvidt byggeriet bliver forsinket så meget, at indflytningstidspunktet også rykker sig.