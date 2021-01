Se billedserie Underviser og mentor Andreas Stenbæk-Larsen (t.v.) overrækker eksamensbevis til Sam Fendt Pejtersen, der netop har afsluttet HF enkeltfag i det første kuld af elever på Frederikssund Gymnasium. Foto: Morten Winther Ravn

Send til din ven. X Artiklen: Første eksamener i hus på HF enkeltfag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Første eksamener i hus på HF enkeltfag

Frederikssund - 18. januar 2021 kl. 10:49 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Hvis der ikke havde været corona, ville Frederikssund Gymnasium have fejret overrækkelsen af eksamensbeviser til sit allerførste kuld elever på HF enkeltfag ved en stor fælles dimissionsfest med musik, taler og mange mennesker.

I stedet blev der fredag holdt individuel dimission for de fremmødte af de otte, der siden august har afsluttet i fagene dansk, engelsk, psykologi og/eller samfundsfag på C-niveau.

Men obligatorisk mundbind på kom de ind én ad gangen med 10 minutters mellemrum til eget nyafsprittet bord med snacks og boblevand. Her overrakte underviser og mentor Andreas Stenbæk-Larsen eksamensbevis og holdt en personlig tale, mens rektor Agnethe Dybro Pedersen og vicerektor Morten Winther Ravn var til stede for at sige tillykke og god vind fremover - alle iført mundbind.

- Det er vigtigt for os at vise overfor eleverne, at vi godt kan finde en god måde at afslutte deres tid på som elev ved Frederikssund Gymnasium. Og samtidig overholder vi restriktionerne om Corona, siger rektor Agnethe Dybro Pedersen, der oplyser, at eleverne ikke har været oppe til eksamen i de respektive fag, men har fået årskarakterer overført som eksamenskarakterer på grund af corona-situationen.

Eleverne fra HF-enkeltfag har enten suppleret deres eksisterende uddannelse med nye fag, ønsket at komme tilbage på uddannelsessporet eller skulle opkvalificere deres eksisterende uddannelse - for mange er målet at fortsætte på eux eller eud. Frederikssund Gymnasium er glade for at kunne udfylde dette tomrum i lokalområdet, fortæller rektor.

- Vores mål er at blive det foretrukne uddannelsestilbud, som favner bredt og rummer efterspørgslen på uddannelse i Frederikssund og omegn. Det har været en rigtig solstrålehistorie. På trods af restriktioner og Corona har eleverne formået at holde fanen højt. De har vist engagement og vilje. Det er gode egenskaber, som de kommer til at gøre brug af senere i livet. Og for at opnå succes på fremtidens jobmarked, siger hun,

Allerede mandag den 18. januar starter der et nyt hold med 14 elever på HF-enkeltfag, og de afslutter til sommer.

maj