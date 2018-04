Fodboldklub klar til nyt eventyr: Satser på E-sport

- For et års tid siden begyndte vi at tale om, hvordan vi kunne komme ind på markedet for E-sport. Det er en sportsgren, som er i rivende udvikling, og vi ved, at vi har nogle spillere i klubben, som dyrker det. Der sidder også nogle unge mennesker derude, som vi gerne vil give muligheden for at være sociale omkring deres interesse, siger eventansvarlig i SOIF, Lars Møller.