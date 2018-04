Flygtningebørn i Frederikssund Kommune skal være en større del af foreningslivet, og derfor indgår Fritidspuljen hos Dansk Flygtningehjælp og Frederikssund Kommune nu et nyt samarbejde. Arkivfoto: Per Christensen

Flygtningebørn skal ud i foreningerne

Flygtningebørnene i Frederikssund Kommune skal nemlig integreres gennem fritidsaktiviteter, så de kan blive en del af det lokale foreningsliv. Det nye samarbejde har fokus på vise, hvor stor en værdi et fritidsliv kan have for flygtningebørn samt at få rustet de lokale foreninger til opgaven.

Både Fritidspuljen og kommunen har i flere år støttet flygtningefamiler økonomisk, så børnene kan få råd til at gå en fritidsaktivitet, men penge er ikke nok, og det er netop derfor, at det nye samarbejde sættes i gang.

- Den økonomiske del kan ikke stå alene. Vi skal hjælpe de lokale foreninger med at finde ud af, hvordan de tager i mod flygtningebørnene, og så tager vi fat i, hvordan vi får børnene til at blive i foreningerne, forklarer Katrine Brücker, der er konsulent og ansat i Fritidspuljen hos Dansk Flygtningehjælp.

I Fritids- og Kulturudvalget er man yderst positivt stemt over for det nye samarbejde.

- Det er dejligt, at Dansk Flygtningehjælp har udpeget Frederikssund og har lyst til at hjælpe os med at hjælpe på integrationsområdet. Vi har jo i Frederikssund selv været med til at støtte flygtningebørn, men problemet er de udfordringer, der kan være, når en forening tager i mod børnene, siger formand Jesper Wittenburg (S), der mandag er med til at underskrive den nye samarbejdsaftale.