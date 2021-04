I alt blev der indsamlet 189.874 kroner ind i Frederikssund Kommunen under søndagens kræftindsamling. Foto: AdobeStock Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Flot opbakning til kræftindsamling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flot opbakning til kræftindsamling

77 indsamlere fik samlet 189.874 kroner ind i Frederikssund Kommune, da der søndag var landsindsamling til Kræftens Bekæmpelse

Frederikssund - 13. april 2021 kl. 13:35 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Det var en kold fornøjelse for indsamlerne, der søndag havde taget udfordringen op til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Men trods det særdeles ugunstige forårsvejr, har det efter alt at dømme varmet, at de blev så godt modtaget af borgerne rundt om i Frederikssund Kommune.

I alt blev der nemlig indsamlet 189.874 kroner fra henholdsvis Frederikssund, Jægerspris, Skibby og Slangerup. Det glæder formand for Frederikssund Lokalforening Annette Engholt Larsen:

"Vi er ovenud begejstret. Det er et helt fantastisk resultat. Vi har haft nogle seje indsamlere," siger Annette Engholt Larsen. Hun fortæller, at mange af de ældre indsamlere i år havde sagt fra på grund af Corona.

"Vi har måtte tage visse forholdsregler i år. Men selvom alle fik mundbind og håndsprit med ud på ruterne, så valgte de ældre at blive hjemme, fordi man måske ville have svært ved afstandskravet på to meter."

Ingen rekord Men årets resultat har ikke sat rekord.

"I de gode tider har vi været oppe på nogle hundrede tusinde kroner. Men for os handler det ikke udelukkende om penge. Vi gør det også for at markere kræftsagen. Det handler også om oplysning. Blandt andet om hvordan pengene bliver brugt. For kun tre procent går til administration, resten af pengene går til forskning og patientstøtte. I Frederikssund Kommune har vi blandt andet en kræftcafé, hvor man kan mødes." Annette Engholt Larsen tilføjer, at det af gode grunde ikke har været muligt at mødes det sidste års tid, men at man i stedet vil tilbyde det online. For ifølge hende er der et kæmpe behov for at kræftramte og pårørende kan mødes.

Annette Engholt Larsen, som har stået for landsindsamlingen i Jægerspris de sidste 32 år, har selv haft sygdommen tæt inde på livet.

"Det startede med, at jeg mistede en moster, der kun blev 45 år gammel. For tre år siden blev min datter erklæret uhelbredelig syg af kræft. Derfor giver det god mening for mig at lægge mine kræfter i det her."

Flere indsamlere end sidste år havde valgt at tilbringe noget af søndagen med raslebøsserne. Og måske var det dårlige søndagsvejr ikke så ringe endda, for mange borgere var hjemme, da indsamlerne ringede på.

"I Jægerspris har det også haft stor betydning, at der i år ikke var Grevinde Dannerløb, som altid falder den første søndag i april, akkurat som Kræftens Bekæmpelses landsindsamling gør hvert år. Det var en fordel for os, men naturligvis synd for dem," siger Annette Engholt Larsen.

Fakta

I alt blev der i Frederikssund Kommune indsamlet 189.874 kroner

41 indsamlere modtog for Frederikssund 85.836 kroner

9 indsamlere modtog for Jægerspris 25.287 kroner

12 indsamlere modtog for Skibby 33.288 kroner

15 indsamlere modtog for Slangerup 45.463 kroner